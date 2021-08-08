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Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

İtalya’da en çok aranan 30 isimden biri olan ve Gomorrah dizisine ilham olan Maria Licciardi yakayı ele verdi.

Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

İtalya'nın Napoli kenti merkezli Camorra mafyasının önemli isimlerinden, Gomorrah dizisindeki Scianel karakterinin de ilham kaynağı olan "mafya anası" Maria Licciardi İspanya'ya gitmek üzereyken Roma'da havalimanında yakalandı.

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Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

70 yaşındaki Maria Licciardi, Roma Ciampino Havalimanı'nda dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. 

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Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

İspanya'daki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Licciardi'nin tek yön gidiş bileti ve yüklü miktarda nakit para taşıdığı belirlendi.

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Gomorrah'a ilham olmuştu! Mafya anası yakayı ele verdi: En çok aranan 30 isimden biriydi

Daha önce da mafya bağlantılı suçlardan hapis cezası alan Licciardi, Camorra ile bağlantılı suçlara karıştığı gerekçesiyle Napoli savcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle gözaltına alındı.

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