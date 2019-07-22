Gökyüzünden düşen buz kütlesi evinin çatısına çakıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen olayda tek katlı müstakil bir evin çatısını parçalayıp içeri giren buz parçası, ilk başta bir doğa olayı sanıldı ama gerçek, yapılan incelemeler sonucu kendisini belli etti.
Yeşilova ilçesine bağlı olan Yarışlı köyünde Süleyman Ocak isimli bir şahsa ait olan evde ilginç bir olay yaşandı. Gökyüzünden evin çatısına büyük bir gürültüyle buz kitlesi çakıldı. Havada hızını alan buz parçası, adeta füze gibi evin tavanını da delerek oturma odasına düştü.
Maddi hasara yol açan buz parçasının ardından ev sakinleri olayı yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı.
Yolcu uçağından düştü: Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:
Patlama sesi duydum: "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum.