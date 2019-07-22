Gökyüzünden düşen buz kütlesi evinin çatısına çakıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yeşilova ilçesine bağlı olan Yarışlı köyünde Süleyman Ocak isimli bir şahsa ait olan evde ilginç bir olay yaşandı. Gökyüzünden evin çatısına büyük bir gürültüyle buz kitlesi çakıldı. Havada hızını alan buz parçası, adeta füze gibi evin tavanını da delerek oturma odasına düştü.