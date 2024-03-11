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Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

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Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

Yarın İstanbul'da çamur yağmuru bekleniyor. Afrika'dan gelen toz kütlesi dün gece Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre de İstanbul'da hava ısınacak ancak yağışla birlikte gökten çamur yağacak.

Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

Arabasını yıkamayı, camları silmeyi düşünen İstanbulluları yarın büyük ve kötü bir sürpriz karşılayabilir. Afrika toz kütlesi, dün gece ülkemize giriş yaptı. 

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Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan dün gece saatlerinde yapılan paylaşımlarda İstanbul'da salı günü çamur yağmuru beklendiği kaydedildi ve "Camlarda çamur izleri çok net görülebilecek" dendi.

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Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

Ayrıca Afrika toz kütlesinin hareketini gösterdiği ifade edilen toz animasyonu da paylaşıldı.

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Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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