Göktan çamur yağacak! Camları silmeyin, arabanızı yıkamayın!
Yarın İstanbul'da çamur yağmuru bekleniyor. Afrika'dan gelen toz kütlesi dün gece Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre de İstanbul'da hava ısınacak ancak yağışla birlikte gökten çamur yağacak.
Arabasını yıkamayı, camları silmeyi düşünen İstanbulluları yarın büyük ve kötü bir sürpriz karşılayabilir. Afrika toz kütlesi, dün gece ülkemize giriş yaptı.
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan dün gece saatlerinde yapılan paylaşımlarda İstanbul'da salı günü çamur yağmuru beklendiği kaydedildi ve "Camlarda çamur izleri çok net görülebilecek" dendi.
Ayrıca Afrika toz kütlesinin hareketini gösterdiği ifade edilen toz animasyonu da paylaşıldı.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.