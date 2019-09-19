Göksel'in leopar desenli mayosu olay oldu! Tepkiler sonucu yorumları kapattı
Sesiyle milyonların beğenisini kazanan Göksel sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla tekrar gündeme damgasını vurdu.
Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan 46 yaşındaki sevilen şarkıcı Göksel yaz boyunca deniz ve havuzun tadını çıkardı. Paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla Göksel adete takipçilerini büyüledi.
Son olarak leopar desenli bir mayoyla poz veren Göksel, "Günaydın ben Jane" notunu düştü. Mayolu pozu kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıcının yorumları kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Bazı takipçileri mayolu pozu edepsiz, itici diyerek eleştirirken bazı takipçiler ise Göksel'e destek verdi. Şarkıcının bu yorumlardan sonra paylaşımını yoruma kapattığı öğrenildi.
Göksel kimdir?: Göksel, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul'da tamamladı. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazanan sanatçı, müziğe olan ilgisinin artmasıyla 1991 yılında okuldan ayrılmak zorunda kaldı.