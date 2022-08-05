Gökhan Türkmen'den Aleyna Tilki ve Selda Bağcan'a ağır eleştiri! "Güzel reklam, hayırlı işler"
Ünlü şarkıcı Selda Bağcan'ın Harbiye konserine konuk olan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem olmuştu. Gökhan Türkmen sahnesine Aleyna Tilki'yi davet eden Selda Bağcan'a sert eleştirilerde bulundu.
Geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser veren Türk halk müziğinin ünlü ismi Selda Bağcan'ın sahnesine Aleyna Tilki konuk olmuştu. Çok sayıda insan tarafından paylaşılan o görüntülere şarkıcı Gökhan Türkmen'den sitem geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Türkmen, "Güzel reklam, hayırlı işler" ifadelerini kullandı.
Genç popçu Aleyna Tilki, hayranı olduğu Selda Bağcan'ın geçtiğimiz akşam Harbiye'deki sahnesine konuk oldu.
Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Selda Bağcan ile düet yaptığı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" şeklinde konuştu.
Tilki ve Bağcan'ın düeti sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan o görüntülere ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'den ağır eleştiriler geldi.