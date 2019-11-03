Gökhan Özoğuz'un partneri Gökçe Bahadır oldu Kendi Yolunda filminde oynayacaklar

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla değil yeni filmiyle gündeme geldi. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Kendi Yolunda' adlı filminin müziklerini yapacak olan Özoğuz'un partneri de belli oldu.