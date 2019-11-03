Gökhan Özoğuz'un partneri Gökçe Bahadır oldu Kendi Yolunda filminde oynayacaklar
'Kendi Yolunda' adlı filminin müziklerini yapacak olan şarkıcı Gökhan Özoğuz'un partneri Gökçe Bahadır oldu.
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla değil yeni filmiyle gündeme geldi. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Kendi Yolunda' adlı filminin müziklerini yapacak olan Özoğuz'un partneri de belli oldu.
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Rock müziğin renkli ismi Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak. Okan Çabalar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film Adana'da çekilecek.
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Filmin müziklerini de Athena grubu yapacak. TV100'ün haberine göre, Gökçe Bahadır, 'Kendi Yolunda' adlı filmde Gökhan Özoğuz ile birlikte başrolde yer alacak.
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Öte yandan Gökçe Bahadır, bu projenin yanı sıra Sezen Aksu şarkılarından ilham alınarak hazırlanan "İzmir'in Kızları" müzikalinin de başrol oyuncusu olacak.
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