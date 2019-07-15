Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler

Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler

15 Temmuz afişlerindeki karikatür çizimlerinden hoşlanmadığını, darbecilerin görsellerde olmadığını, Türk askerinin itibarının düşünülmediğinin söyleyen sanatçı Gökhan Özoğuz, oyuncu Hasan Kaçan'la sosyal medyada tartıştı.

Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler - Sayfa 1

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.

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Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler - Sayfa 2


Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında şunları söyledi: Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. 

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Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler - Sayfa 3

Türk askerinin itibarına vurgu

Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın.



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Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler - Sayfa 4

Darbecilerden nefret edeceksin Gökhan!

Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise şunları yazdı:  Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! 

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