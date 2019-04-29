Gökhan Özoğuz'dan Atatürk'e şeytan diyen yazara: Ufacık bağımsızlığımızı...

Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan 2 tweet paylaşan Özoğuz, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "ATATÜRK, ne birileri şeytan dedi diye şeytan olur, ne de bu milletin kalbinden ne yaparsanız yapın ATATÜRK'ü söküp alabilirsiniz! Biz ona borçluyuz bugun yok sayılacak Kadar ufacık Bağımsızlığımızı."