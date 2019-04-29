Gökhan Özoğuz'dan Atatürk'e şeytan diyen yazara: Ufacık bağımsızlığımızı...
Twitter hesabı üzerinden gündeme dair yaptığı açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Gökhan Özoğuz'un, Atatürk'e hakaret eden Hamza Andreas Tzortzis'e tepkisi çok konuşuldu.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda Atatürk'e "şeytan" diyerek alkış toplayan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, ülkenin gündemine oturmuş ve büyük tepki çekmişti. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise, "Ufacık bağımsızlığı Atatürk'e borçluyuz" diyerek yazara sert bir tepki gösterdi.
Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan 2 tweet paylaşan Özoğuz, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "ATATÜRK, ne birileri şeytan dedi diye şeytan olur, ne de bu milletin kalbinden ne yaparsanız yapın ATATÜRK'ü söküp alabilirsiniz! Biz ona borçluyuz bugun yok sayılacak Kadar ufacık Bağımsızlığımızı."
İkinci tweetinde de tepkisine devam eden Özoğuz, "Bilmezler ama ehli hakikattir ATA'dır" diyerek, "O bahsi geçen ilmi de bilen Müslüman azdır. Hası bilir. Bileni de ATA'yı değme Atatürkcü den ala sever." şeklinde konuştu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hayran kitlesini çoğaltan Özoğuz, son olarak havalimanında çalışana hakaret eden kadın hakkında şu sözleri söylemişti: "İşte arkadaşlar, hiçbir zaman varlık ile karşısındakini ezebileceğini düşünmek ve cehalet ile birilerini darp edebilmek, halk nezninde meşru olamaz. Edebin siyasi partisi inancı olmuyor. İnsan olmayı öğrenmemiz lazım!"