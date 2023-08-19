Gökhan Özen 6 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü, sevindiren haberi kızlarıyla duyurdu
Pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Özen 6 yıldır yurtdışında gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Eski eşiyle olaylı boşanmasından sonra ünlü şarkıcı Türkiye'ye geri döndü. Kızlarıyla paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyuran Özen'in paylaşımı gündem oldu.
2000'li yıllara Aramazsan Arama, Budala, Dayanamam şarkılarıyla damga vuran Pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Özen 6 yıl önce yurtdışına taşınmıştı.
2010 yılında nikah masasına oturduğu Selen Sevigen ile 2016 yılında şiddetli geçimsizlik yaşayarak ayrılan ünlü şarkıcı zor dönemlerden geçmişti.
Boşandıktan sonra Amerika'ya yerleşerek gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki şarkıcı hayranlarına sevindirici haberi İnstagram hesabı üzerinden duyurdu.
Tam 6 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Gökhan Özen ilk paylaşımını kızları Derin Su ve Ada Deren ile yaptı.