Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in cinsel içerikli görüntüleri! Esra Ezmeci'deki ifşa inanılmaz
FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programında Gökhan Güney ifşası patlak verdi. Gökhan Güney'in ilk eşinden olan oğlu kanserden yaşamını yitirmişti. Gökhan Güney'in dul kalan gelini Ece Güney, eşiyle ölmeden önce milyonluk bir servet edinmiş. Bütün kavga ve çıplak görüntülerin çekildiği uygunsuz video olayı işte bu servetten patlak verdi. Ece Güney Esra Ezmeci'de kayınpederini ifşa etti. Bugün yayına Gökhan Güney geliniyle yüzleşmeye çıktı.
Gökhan Güney hakkında Ece Güney'in herkesi şoke eden ifşaları FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci'nin programında dile getirildi. Ece Güney geçen yıl ölen eşinin servetini ele geçirmek için kayınpederinin kendisine evli bir işadamı ile tuzak kurduğunu iddia etti. Dediğine göre işin içinde cinsel içerikli uygunsuz video kaydı ve elinden giden bir servet var. Gündeme oturan olay sonrası ünlü isim Gökhan Güney bugün canlı yayına çıktı. İşte Ece Güney'in 'uygunsuz video iddiası" ve kayınpederinin yanıtını:
Gökhan Güney'in oğlu kimdir gelini Ece Güney ile evliliği
Sahne adını Gökhan Güney olarak bildiğimiz bir dönemin ünlü sanatçısı Mehmet Yüceler’in gelini Ece Güney, herkesi şok edecek iddialar ile Esra Ezmeci'nin programına başvurdu. Ece Güney, Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney ile 2012 yılından dünyaevine girdi. 2014 yılında ise Selim Güney mide kanserinden hayatını kaybetti.
20 daire satın almışlar
Ece Güney, Selim Güney'in ikinci eşiydi. Selim Güney daha önce Hollanda’da başka bir kadınla evlenip boşanmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra elinde 2 milyona yakın bir parası varmış. Ece Güney ile eşi bu parayla 20 adet daire satın alıyorlar. Her ne hikmetse bu evleri kendileri yerine akrabalarının üzerine yapmışlar. İşte Ece Güney ile kayınpederi Gökhan Güney arasındaki 'cinsel içerikli video" olayına varan anlaşmazlığın temel sebebi bu emlaklar...
Yasak aşkı uygunsuz görüntüleri çekti
Ece Güney'in iddiasına göre eşi Selim Güney kanser sebebiyle vefat ettikten sonra kayınpeder Gökhan Güney cinsel içerikli uygunsuz görüntüleri ile ona şantaj yapıp bu mala mülke el koydu. Söz konusu cinsel içerikli uygunsuz görüntülerin nasıl elde edildiğini de anlatan Ece Güney, evli bir iş adamı ile ilişki yaşadığını itiraf etti.