Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in cinsel içerikli görüntüleri! Esra Ezmeci'deki ifşa inanılmaz

Gökhan Güney hakkında Ece Güney'in herkesi şoke eden ifşaları FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci'nin programında dile getirildi. Ece Güney geçen yıl ölen eşinin servetini ele geçirmek için kayınpederinin kendisine evli bir işadamı ile tuzak kurduğunu iddia etti. Dediğine göre işin içinde cinsel içerikli uygunsuz video kaydı ve elinden giden bir servet var. Gündeme oturan olay sonrası ünlü isim Gökhan Güney bugün canlı yayına çıktı. İşte Ece Güney'in 'uygunsuz video iddiası" ve kayınpederinin yanıtını: