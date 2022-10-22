Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu annesinin yorumu bomba!
Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra adı birçok kadına sosyal medyadan attığı mesajlar ifşa edilen Gökhan Çıra'nın mesajları yine ifşa edildi. Oğlunun mesajlarının ifşa edilmesine sinirlenen anne Leman Çıra ise "Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz. Benim bir gelinim var, Selin sizden daha kadın" ifadelerini kullandı.
Selin Ciğerci ile bir dargın bir barışık ilişki yürüten Gökhan Çıra, Eylül Ciğerci ile ikinci kez boşanmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Çıra'nın geçtiğimiz günlerde fenomen Nil Buse Yılmaz'a attığı "Yanıma gelsene" mesajı ifşa edilmişti.
Çıra, bir kez daha aynı olayla gündeme gelince annesinden oğluna arka çıkan yorumlar geldi.
Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Gökhan Çıra'nın kendisine attığı "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor" dedi.
Oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan anne Leman Çıra ise fena patladı. Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler.