Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu annesinin yorumu bomba!

Oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan anne Leman Çıra ise fena patladı. Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler.