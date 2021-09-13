Gökhan Çıra Selin Ciğerci'den boşandı lüks arabayı ve Whatsapp fotoğrafını bırakamadı
Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna şu şekilde karşılık verdi: “Gördüğün o, bildiğin değil.”
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde boşandı. Davadan sonra Çıra'nın 3.5 milyon TL'lik lüks aracıyla poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL'lik aracıyla poz verince...
Boşanma davasında eski futbolcu Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL'lik aracıyla poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Çıra, gelen yorumlara daha fazla dayanamadı.
“Gördüğün o, bildiğin değil”
Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna şu karşılığı verdi: “Gördüğün o, bildiğin değil.”
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktalamış, Beykoz Adliyesi’nde görülen ve yaklaşık 15 dakika süren davada, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çıra ve Ciğerci'nin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı söylentileri üzerine bir açıklama yapan ikili: “Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık.” Açıklaması yapılmıştı.