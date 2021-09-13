Gökhan Çıra Selin Ciğerci'den boşandı lüks arabayı ve Whatsapp fotoğrafını bırakamadı

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktalamış, Beykoz Adliyesi’nde görülen ve yaklaşık 15 dakika süren davada, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çıra ve Ciğerci'nin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı söylentileri üzerine bir açıklama yapan ikili: “Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık.” Açıklaması yapılmıştı.



