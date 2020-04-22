Gökhan Alkan'ı ifşa eden genç geri adım attı FOX TV dizisi Yasak Elma'da oynuyor
Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin partneri olarak yer alan Gökhan Alkan'ın da Kerem Tunçeri gibi mesajları ifşa edilmişti. Twitter'da ortaya atılan ifşa mesajlarını yayımlayan genç kız, geri adım attı.
Aslı Enver ile adı anılan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına birden attığı mesajları sosyal medyayı birbirine katınca bambaşka ifşa mesajları da ortaya çıktı. Yasak Elma dizisinin yeni oyuncusu Gökhan Alkan'ın da bir genç kıza attığı mesajların olduğu iddia edildi. Hatta Twitter'da Ezgi Naz adlı bir hesap o mesajları tek tek yayımladı.
Gökhan Alkan'ın olduğu iddia edilen ifşa edilen mesajlarda ise bir teklif çok konuşuldu. Ezgi Naz adlı bir hesap Gökhan Alkan'ın kendisine birçok mesaj atıp bir de otel teklifinde bulunduğu ifşa etti. Başka bir sosyal medya kullanıcı da Gökhan Alkan'ın bu hamlesinin bir ilk olmadığını anlattı.
İlk mesajı Gökhan Alkan'ın attığı görülen mesajlarda Alkan'ın ilk mesajı da ilginç bulundu.
Ardından da Gökhan Alkan'ın, ''Ben seni aldım, tanıştık, sonra otelde spa masaj keyfi, odada film şarap muhabbet. Her zerrende olmalıyım'' diyerek olay teklifi yaptığı görülüyor.