Gökhan Alkan'ı ifşa eden genç geri adım attı FOX TV dizisi Yasak Elma'da oynuyor

Gökhan Alkan'ın olduğu iddia edilen ifşa edilen mesajlarda ise bir teklif çok konuşuldu. Ezgi Naz adlı bir hesap Gökhan Alkan'ın kendisine birçok mesaj atıp bir de otel teklifinde bulunduğu ifşa etti. Başka bir sosyal medya kullanıcı da Gökhan Alkan'ın bu hamlesinin bir ilk olmadığını anlattı.