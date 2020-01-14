Gökçe Bahadır'dan Serenay Sarıkaya'ya olay rakip yanıtı! 'Rakibim Değil'
'İzmir'in Kızları' müzikaliyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kendisine yöneltilen Serenay Sarıkaya sorularını cevapladı.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 'İzmir'in Kızları' adlı müzikaliyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır'ın müzikal fiyatlarının Serenay Sarıkaya'nın müzikal fiyatlarının iki katının olması birbirlerine rakip oldular haberlerini beraberinde getirdi.
Çıkan haberlerin kendisine sorulması üzerine güzel oyuncu ''Benim Serenay’a rakip olmam söz konusu değil. İş müzikal olunca birbirimize rakip değil, destek oluruz. Müzikal anlamda daha güzel şeyler üretmek için elimizden geleni yapmalıyız. Birbirimizi destekleyip alkışlamalıyız'' diyerek yanıtladı.
Öte yandan Alice müzikalinde oldukça beğeni toplayan Bahadır, Serenay'dan daha yüksek bir ücret aldığı iddia edildi. Bu iddialara cevap veren ünlü oyuncu “Fiyatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimin fiyatı ne kadardır ben bilmiyorum. Sadece müzikal güzel olsun, izleyen seyirciler keyif alsın istiyorum” demişti.
Gökçe Bahadır’ın müzikalde başrol olacağını duyanlar “Serenay’a rakip geliyor” yorumlarını yaptı. İzmir'in Kızları Müzikali'nin biletleri 110 ile 330 lira arasında satışa çıktı.