Gökçe Bahadır'dan Serenay Sarıkaya'ya olay rakip yanıtı! 'Rakibim Değil'

Öte yandan Alice müzikalinde oldukça beğeni toplayan Bahadır, Serenay'dan daha yüksek bir ücret aldığı iddia edildi. Bu iddialara cevap veren ünlü oyuncu “Fiyatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimin fiyatı ne kadardır ben bilmiyorum. Sadece müzikal güzel olsun, izleyen seyirciler keyif alsın istiyorum” demişti.