Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.