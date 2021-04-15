Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji bölge bölge açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken birçok bölgede de sağanak yağış görülecek. İşte yapılan son açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan bazı bölgelerde de sağanak yağış görülecek. Yağışların yeni haftaya kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu saate dikkat!
Yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.