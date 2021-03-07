Göğüs silikonlarını yeniletti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan paylaşmaya doymadı
Göğüs silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından adeta şov yaptı.
51 yaşındaki Serdar Ortaç ve 28 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında dünya evine girmişti. Çiftin 5 yıllık evlilikleri 2019 yılında sona ermişti.
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Aralarında 22 yaş farkı bulunan Ortaç ve Chloe çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödediği boşanma sonrası İrlandalı model Türkiye'yi terk etmişti.
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Sosyal medya hesabında 181 bin takipçisi bulunan Chloe, cüretkar paylaşımlarıyla nefesleri kesmeye devam ediyor.
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