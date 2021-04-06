Göbek yağları nasıl eritilir işte göbek eritmenin 3 yolu!

Akşam yemekleri keserken gün içinde ne yediğinizin ne kadar yediğinizin bir önemi yok. Bütün gün çok yedim diye yapamadın deyip de akşamları yemek yemeyin. Gündüz çok bile yemiş olsanız, akşam yemeği yemediğinizde sabah bel ve karın çevrenizde santimetreyle ölçebileceğiniz farklar oluşmaya başlar.