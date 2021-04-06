Göbek yağları nasıl eritilir işte göbek eritmenin 3 yolu!
Karın yağlarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız bu haberimiz tam da size göre. İşte göbek eriten 3 kuralın detayı...
Göbek eritmek ilk bakışta en zor fiziki değişimlerden biri gibi görünür. Oysa ki bir kaç basit değişiklikle sonsuza kadar göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte göbek eriten hem de göbeği kolayca eriten 3 kuralın detayları...
Akşam yemeği yemeyin: Göbeğinizin erimesini istiyorsanız akşamları yemek yemekten vazgeçin. Güneş battıktan sonra yemek yemek yiyeceklerin karın bölgesinde yağ olarak depolanmasına neden olur. Vücudumuz akşamları yemek yemeğe uygun bir yapıda değil.
Akşam yemekleri keserken gün içinde ne yediğinizin ne kadar yediğinizin bir önemi yok. Bütün gün çok yedim diye yapamadın deyip de akşamları yemek yemeyin. Gündüz çok bile yemiş olsanız, akşam yemeği yemediğinizde sabah bel ve karın çevrenizde santimetreyle ölçebileceğiniz farklar oluşmaya başlar.
Spor yapın: Göbek yağlarını yakmak için kuşkusuz spor yapmanız şart. Ancak bu spor saatlerde spor salonunda kalıp kendinizi zorlamanız gereken türden sporlar değil. Yapmanız gereken tek şey hareket etmek.