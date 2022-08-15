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Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008'de Türkiye Güzeli seçilmişti. Daha sonra oyunculuğa adım atan Tuğutlu, kısa süre içinde kariyer merdiveninin basamaklarını çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çeken oyuncu, önceki aylarda gizlice evlendiği haberiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise tekrar müjdeli haberle magazin gündeminde yerini aldı.

Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber erken geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuğutlu, bu haberle sevenlerini sevindirdi. 

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Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

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Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda bir lansmana katıldı.

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Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi

Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım.

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