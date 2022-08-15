Gizlice evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeki haber erken geldi
Leyla Lydia Tuğutlu, 2008'de Türkiye Güzeli seçilmişti. Daha sonra oyunculuğa adım atan Tuğutlu, kısa süre içinde kariyer merdiveninin basamaklarını çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çeken oyuncu, önceki aylarda gizlice evlendiği haberiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise tekrar müjdeli haberle magazin gündeminde yerini aldı.
Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber erken geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuğutlu, bu haberle sevenlerini sevindirdi.
Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.
Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda bir lansmana katıldı.
Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım.