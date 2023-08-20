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Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

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Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

Hastanede bir yakınının yanında refakatçi olarak kalan Çiğdem Ö.(45) burada Süleyman K.(27) ile tanıştı ve ikili arasında yasak aşk başladı. Ancak kısa süre sonra genç sevgili, evli olan Çiğdem Ö'ye işkence etmeye ve zorla para almaya başladı. Hastanede başlayan yasak aşkın perde arkasından işkencelerle dolu para tuzağı çıktı.

Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

Çiğdem Ö.(45), 2023 yılının Mart ayında bir yakınına refakatçi olmak için hastaneye gitti. Hastanede kendisinden yaşça küçük olan Süleyman K.(27) ile tanıştı. Kısa sürede sohbeti ilerleten ikili arasında iddiaya göre duygusal yakınlaşma oldu. İkilinin önündeki en büyük sorun ise Çiğdem Ö.'nün evli ve 2 çocuk annesi olmasıydı.

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Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

Hastanede başlayan bu yakınlaşma, gün geçtikçe hız kazandı. Sosyal medyada yazışan ikili, sık sık telefonda da konuşmaya başladı. Ancak Çiğdem Ö.'nün yasak aşk heyecanı, sevgilisinin tehditleriyle çabuk söndü. İddiaya göre Süleyman K., ilişkilerini kocasına ve çocuklarına söyleyeceğini ileri sürerek para istedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, sevgilisinin tehditlerine dayanamayarak yaklaşık 60 bin lira parayı gözden çıkardı.

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Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

Ölüm tehditleri, gasp, darp

Parayla da yetinmeyen Süleyman K., 21 Temmuz günü eşi ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek Çiğdem Ö.'yü kafeye çağırdı. Ardından eve geçmek isteyen Süleyman K., teklifini kabul etmeyen Çiğdem Ö.'nün ensesine ve yüzüne defalarca yumruk attı, boynundaki telefonla banka kartlarının olduğu çantaya el koydu. Çaresizce sevgilisinin peşinden giden kadın, henüz başına gelecek felaketlerden habersizdi.

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Gizli sevgiliden evli kadına kızgın bıçakla işkence! Yasak aşkı kabusu oldu

100 bin liralık Çin işkencesi

Ev olarak kullandığı depoya geldikten sonra kapıyı kilitleyerek Çiğdem Ö.'yü tekme tokatlarla darp eden saldırgan, 100 bin lira daha istedi. O kadar parası olmadığını söylemesi üzerine çaresiz kadını dayakla kanlar içinde bırakan Süleyman K., bununla da yetinmedi. Adeta Çin işkencesi uygulayarak Çiğdem Ö.'nün vücuduna atlama ipiyle vurdu, elindeki bıçağı boğazına ve karnına dayayarak öldürmekle tehdit etti.

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