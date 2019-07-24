Gizli çekimlerden sıkıldı! Nurgül Yeşilçay mayolu pozunu paylaşarak herkesi rahat ettirdi
Son olarak Show TV'de yayınlanan Gülperi dizisinde başrolü üstlenen Nurgül Yeşilçay, tatilde kendisini sürekli görüntülemek isteyen magazin muhabirlerine atıfta bulunarak mayolu pozunu paylaştı.
43 yaşındaki sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şu sıralar sıklıkla tatil pozlarını paylaşan Yeşilçay, paylaştığı son mayolu pozu ile magazin muhabirlerine ters köşe yaptı.
Mayosuyla havuz kenarında yattığı bir fotoğrafı "Gizli gizli çekmeyin ben şöyle koyayım, hepimiz rahat edelim. Çok iyi akşamlar" notuyla paylaşan Yeşilçay, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkatlerden kaçmadı.
Dizi olmayacak: Instagram'ın hikayeler bölümünden gelen soruları da yanıtlayan Yeşilçay, bu sene bir dizi projesinin olmayacağını belirterek sevenlerini üzdü. Bir takipçisinin 'Ayakların çok güzel' mesajına ise, esprili bir şekilde ayağını çekerek, "Gözler baya bozuk mu ki?" dedi.
Ana gibi anayım: Bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay bu paylaşımı yaparak, “Ergenler evde temizlik yapıyor! Ben de havuz başında takılıyorum! Ana gibi anayım!” demesiyle gündeme gelmişti.