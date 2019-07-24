Gizli çekimlerden sıkıldı! Nurgül Yeşilçay mayolu pozunu paylaşarak herkesi rahat ettirdi

Dizi olmayacak: Instagram'ın hikayeler bölümünden gelen soruları da yanıtlayan Yeşilçay, bu sene bir dizi projesinin olmayacağını belirterek sevenlerini üzdü. Bir takipçisinin 'Ayakların çok güzel' mesajına ise, esprili bir şekilde ayağını çekerek, "Gözler baya bozuk mu ki?" dedi.