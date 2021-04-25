Mehmet Turun'un iş insanı ağabeyi Ahmet Turun da mart ayında koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Turun, 17 Mart'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Turun da Şebinkarahisar'da defnedildi.