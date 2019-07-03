Giresun'da oto tamirci çırağı yaptı görenler şaştı kaldı

Pedal sistemini zincirini kendisi ayarladı: “Bisiklet hayalim vardı ‘ne yapsam?’ diye düşündüm ve aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim.