Giresun'da Karadeniz sahili ağaçlarla kaplandı sel suları böyle iz bıraktı

Tüp, terlik ve ayakkabı Karadeniz sahilinden çıkarıldı

Felaket olarak tarihe geçen sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.