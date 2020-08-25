Giresun'da Karadeniz sahili ağaçlarla kaplandı sel suları böyle iz bıraktı
Yeşil ve mavinin kucaklaştığı Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası, Karadeniz yüzeyini ağaçlar kapladı. Dere sularının önüne katıp sürüklediği ağaçlar böyle görüntülendi:
Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere topladı.
Çamur ve balçık sahili kapladı
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil, derelerin getirdiği rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.
Tüp, terlik ve ayakkabı Karadeniz sahilinden çıkarıldı
Felaket olarak tarihe geçen sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.
Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.