Giresun'da İkranur ölmeseydi 2. sınıfa başlayacaktı! Ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı

Sırrın aydınlatılması acımızı hafifletecek

Torununun mezarı başında gözyaşı döken babaannesi Nihal Tirsi ise “Torunumu 7 aylıktan 7 yaşına kadar ben baktım, büyüttüm. Benim yanımda okula başladı, okula devam etti. Geçen yılki bütün ders kitaplarını, defterlerini saklıyorum. Bu sene de arkadaşları gibi okula gidecekti. Şimdi nasıl olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz şekilde acısını yaşıyoruz. Düşmanımız kim bilmiyoruz. Bize bir düşmanlığı olan keşke yapacağını bana yapsaydı, benim çocuklarıma yapsaydı da 7 yaşındaki çocuktan ne istedi bilemiyoruz. Bir an önce olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Bizim acımızı bitirmese de hafifletecektir. Bir daha söylüyorum ki benim torunum tek başına oralara doğru gitmez, gidemez mutlaka birileri bu işi yaptı” ifadelerini kullandı.