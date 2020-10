Giresun'da İkranur ölmeseydi 2. sınıfa başlayacaktı! Ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı

Ölmeseydi 2. sınıfa gidecekti

Hayatını kaybetmese kızının bu yıl birinci sınıfa başlayan kardeşiyle birlikte okula gideceğini de anlatan anne Nazlı Tirsi, “Kızımın hayalleri vardı, umutlarını çaldılar. Kızım ölmeseydi bu yıl 2. sınıfa başlayacaktı. Okul çantasını, defterlerini bile aldım ama o okul kıyafetleri yerine kefen giydi. Kızım çok sevdiği anaokulu öğretmeni gibi öğretmen olmak istiyordu. İlkokul 1. sınıfa gitmesine rağmen anaokulu öğretmenini çok sevdiğini ve özlediğini söylüyordu. Bu sene de 1. sınıfa başlayan kardeşiyle okula gidecekti. Kızım İkranur her an gelecekmiş gibi hiç ölmemiş gibi geliyor bana. Kızımın her şeyini hazırladım ama kızım bir türlü gelmiyor” diye gözyaşı döktü.