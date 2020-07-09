Giresun'da evinde iskelet buldu! Ne kediye nede köpeğe benziyor
GİRESUN’da yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan 1932 yılında 3 katlı inşa edilen evde tadilat başlatan Hamit Hanoğlu, hayvan iskeleti buldu.
Gresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Hamit Hanoğlu (54), kullanmadığı evinde tadilat sırasında yaklaşık 1 metre boyunda, dört ayaklı bir hayvan iskeleti buldu. İskeletin hangi hayvana ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.
Tirebolu'nun Gazipaşa Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan 1932 yılında 3 katlı inşa edilen evde tadilat başlatan Hamit Hanoğlu, içeride yaklaşık 1 metre boyunda hayvan iskeleti buldu.
Şaşkınlık yaşayan Hanoğlu, iskeletin hangi hayvana ait olduğunun belirlenmesini istedi.
20 yıl sonra girdikleri evlerinde böyle bir iskeletle karşılaştıklarını anlatan Hamit Hanoğlu, "Dış yüzeyini tadilat yaptırdım. İçini de temizletip bir tadilata gireriz’ diye düşündüm. Temizlik sırasında ustalar beni çağırdı. ‘Bir hayvan ölüsünün yerde kurumuş halde olduğunu’ söylediler. Geldim, inceledim, herhangi bir hayvana benzetemedim.