Giresun'da evinde iskelet buldu! Ne kediye nede köpeğe benziyor

20 yıl sonra girdikleri evlerinde böyle bir iskeletle karşılaştıklarını anlatan Hamit Hanoğlu, "Dış yüzeyini tadilat yaptırdım. İçini de temizletip bir tadilata gireriz’ diye düşündüm. Temizlik sırasında ustalar beni çağırdı. ‘Bir hayvan ölüsünün yerde kurumuş halde olduğunu’ söylediler. Geldim, inceledim, herhangi bir hayvana benzetemedim.