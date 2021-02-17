BIST 1.547
DOLAR 7,00
EURO 8,45
ALTIN 402,53

Giresun'da biri kadın 2 kişi yere yatırıp dövdü! Diğerleri de sadece izledi

GİRESUN'da bir erkeğe, meydan dayağı atıldı. Biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları adama ellerindeki sopalarla hücum etti.

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. 

15

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

25

Öte yandan tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

35

Görüntülerde; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücü ve kişilerin olan biteni izlediği görüldü. 

45