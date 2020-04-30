Gigi Hadid Zayn Malik'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Gigi'nin hamileliği olay oldu
Gigi Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddia edildi. Zayn Malik ile sevgili olan Gigi Hadid'in son olarak bebeğinin cinsiyeti de öğrenildiği iddia edildi.
Gigi Hadid ve Zayn Malik bir küs bir barışık ilişkileri ile gündeme gelirken bir anda hamilelik haberleri ile ortalık yıkıldı. Gigi Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada haberi duyanların ağzı açık kaldı.
Gig Hadid ve Zayn Malik çiftinin bir kız bebekleri olacağı konuşuluyor. Podyumların aranan modellerinden biri olan Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'ten daha önce 3 kez ayrılmış ve 4 kere barışmıştı.
Geçtiğimiz günlerde çifte yakın bir kaynak ise ET'ye verdiği röportajda, "Gigi bir süre sırrı yalnızca ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Çift ve aileleri çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı.
Peki, Gigi Hadid kimdir?
Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD’de dünyaya gelen Gigi Hadid’in tam ismi Jelena Noura Hadid’dir. Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid’in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.