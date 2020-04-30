Gigi Hadid Zayn Malik'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Gigi'nin hamileliği olay oldu

Peki, Gigi Hadid kimdir?

Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD’de dünyaya gelen Gigi Hadid’in tam ismi Jelena Noura Hadid’dir. Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid’in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.