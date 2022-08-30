Gıdada enflasyona karşı yeni model! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak işte ayrıntılar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda enflasyonunu düşürme hedefiyle yeni bir adım daha attı. Bu projeyle birlikte üretimde lojistik maliyet ile israf azalmış olacak. Devlet yüzde 75 hibe desteği verecek. İşte fiyatları düşürecek yeni modelin ayrıntıları.
Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı. Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.
'Kent tarımı' modeli: Pilot bölge İstanbul, Ankara, İzmir
Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.
Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.
Gıda israfı da azalacak
Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.