Gezmek için geldi! Manzaraya hayran oldu mesleğini değiştirdi
KASTAMONU 'nun Cide ilçesindeki Armutlu Yaylasını 10 yıl önce ziyaret eden Fergat Öz gördüğü manzaraya hayran oldu ve mesleğini değiştirip aldığı izinle 8 yıldır organik hayvan yetiştiriyor. Öz, yılın 6 ayını ıssız yaylada yaptığı barakada geçiriyor.
Cide ilçesine yaşayan 42 yaşındaki Fergat Öz, 10 yıl önce gezmek için çıktığı Güren bölgesinde yer alan bin 110 rakımlı Armutlu Yaylasına hayran kalınca mesleğini değiştirdi. Daha önce serbest meslek yaparak geçimini sağlayan Öz, Armutlu Yaylasında eski zamanlarda binlerce hayvan yetiştirildiğini öğrenince organik büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.
Ziyaretinden sonra 2 yıl yaylaya gelip giden Öz, Milli Parklar Genel Müdürlüğünden aldığı izinle 8 yıldır yaşamını yaylada sürdürerek organik büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Sadece belirli günlerde şehir merkezine inerek ihtiyaçları için alışveriş yapan Öz, diğer zamanının tamamını yaylada yaptığı kulübede kalarak yetiştirdiği büyükbaş hayvanlarla geçiriyor.
"Yayladan almak istiyor vatandaş"
Fergat Öz, “Buraya 10 yıl önce gezmek amacıyla gelmiştim arkadaşlarla. Çok hoşumuza gitti bu arazi. Daha önce de çocukluğumda hayvancılık vardı bizde. Bende burada güzel organik hayvancılık olacağını düşündüm. Burada 44 büyük baş hayvanım var. 9 tanesi inek, 35 tane de kurbanlık tosunumuz var. Müşteriler gelip buradan da alıyor, Cide'de de yerimiz var oradan da veriyoruz. Genellikle buradan yayladan almak istiyor vatandaş. Yaylada geliyor, görüyor, istediğini seçiyor, pazarlığını yapıyoruz alıyor" dedi.
"Yem, küspe verirsek hiçbir anlamı yok organik hayvan yetiştirmenin"
15 yıldır Hayvancılık yaptığını belirten Öz, "Burada 8 yıldır bu işi aktif halde yapıyorum. Buraya geldiğimden beri hayvanlarda da düzelme olduğunu gördüm. Satışta da olsun, burada hayvanların daha yetiştiğini, sularını rahat içip, rahat yatıp kalktığını gözlemlemiş olduk. Ben de devamlı buradayım. Mayıs ayında çıkarız buraya, Kurban Bayramına kadar kurbanlıkları burada tutarız. Kurbandan sonra da kurban olmayan hayvanları Eylül-Ekim ayına kadar burada besliyoruz. Bu arazide hayvanı otlatıp bir de yem vermenin bir anlamı yok. Bu ortamda hayvan otladıktan sonra yeme, küspeye ihtiyacı olmuyor. Zaten bu bol otun içinde yem küspe verirsek hiçbir anlamı yok organik hayvan yetiştirmemizin" diye konuştu.