Gezmek için geldi! Manzaraya hayran oldu mesleğini değiştirdi

"Yem, küspe verirsek hiçbir anlamı yok organik hayvan yetiştirmenin"

15 yıldır Hayvancılık yaptığını belirten Öz, "Burada 8 yıldır bu işi aktif halde yapıyorum. Buraya geldiğimden beri hayvanlarda da düzelme olduğunu gördüm. Satışta da olsun, burada hayvanların daha yetiştiğini, sularını rahat içip, rahat yatıp kalktığını gözlemlemiş olduk. Ben de devamlı buradayım. Mayıs ayında çıkarız buraya, Kurban Bayramına kadar kurbanlıkları burada tutarız. Kurbandan sonra da kurban olmayan hayvanları Eylül-Ekim ayına kadar burada besliyoruz. Bu arazide hayvanı otlatıp bir de yem vermenin bir anlamı yok. Bu ortamda hayvan otladıktan sonra yeme, küspeye ihtiyacı olmuyor. Zaten bu bol otun içinde yem küspe verirsek hiçbir anlamı yok organik hayvan yetiştirmemizin" diye konuştu.