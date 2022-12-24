Geri sayım başladı saati belli! Alarm üstüne alarm kar 28 ile vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu olacak.