Geri sayım başladı saati belli! Alarm üstüne alarm kar 28 ile vuracak!
Beklenen kar yağışı için artık geri sayım başladı. Meteoroloji tarih verdi ve uyardı 28 ili etkileyecek olan kar yağışı bu geceden itibaren başlıyor. Asıl kar yağışı ise pazar günü görülecek. Özellikle yurdun iç kesimlerinde Çorum, kırşehir, Kastamonu, Kayseri ve nevşehir'de kar yağışı yoğun olacak. İstanbul'da ise resmen kar havası esecek. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini
Kar yağışını heyecanla bekleyenlerin yüzü gülecek çünkü meteorolojiden beklenen haber geldi. 5 günlük haritalı hava durumu raporuna bakıldığın özellikle pazar günü kar kendini iyice hissettirecek. 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek. İstanbul'da beklenen kar yağışı için henüz bir tarih yok. Ocak ayının ilk haftalarında İstanbullu da beyaz örtüyü görebilir. İşte haritalı 5 günlük hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu olacak.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.