Gerçek veterinerde ortaya çıktı! Bu kediden Türkiye'de sadece 1 tane var

+1 kromozomlu oluyorlar: Down sendromlu kedinin bir hayvansever tarafından kendilerine getirildiğini anlatan Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar, ''Gerekli tahlilleri ve muayeneleri yaptıktan sonra bir gelişim farklılığının olduğunu gördük. Türkiye’deki ikinci ve şu an yaşayan tek down sendromlu kedi olduğunu bu tetkikler sonucunda karar verdik. Bu kedilerin bir farklılığı var, +1 kromozomlu oluyorlar. Kalbindeki yapılardan dolayı farklı bir durumları var. Bu nedenle Türkiye’de bulunan ve ilk down sendromlu kedinin de kalp yetmezliğinden dolayı öldüğü açıklanmıştır. Bu nedenle sürekli kontrol altında olması gerekiyor." diye konuştu.