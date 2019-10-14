Gerçeğin Peşinde programında yıllar sonra cinayet aydınlandı! Katil bakın kim çıktı

Program süresince Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde yaptığı çelişkili açıklamalarla en çok dikkat çeken kişi eşi Ayşe Taşdöğen oldu. Taşdöğen'in yakın arkadaşı Arif T. ile Ayşe Taşdöğen arasında ilişki olduğu da gündeme geldi.