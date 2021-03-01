Georgina Rodriguez Ronaldo'yu anlattı: Yemek yapmıyor
Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı yıldız futbolcuyu anlattı. İtalyan Sportweek dergisine konuşan Rodriguez, Ronaldo'nun yemek yapmadığını söyledi.
Cristiano Ronaldo'nun hayat ortağı Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızın evin içinde yaptığı veya yapmadığı şeyleri anlattı. İtalyan Sportweek dergisine konuşan Rodriguez, Ronaldo'nun yemek yapmadığını söyledi.
Bütün sabah antrenman yaptıktan sonra masada sevgiyle hazırlanmış sıcak bir tabak yemek bulmayı hak ediyor. Bir şefimiz var ve bazen yemek yapıyorum. Yemek yapmanın ötesinde, Cristiano'nun kendisine iyi bakması için başka ev işleri de var.
Evimizde bir ampulü değiştirmek imkansız çünkü çok yüksek tavanlarımız var. Eğer Cristiano Ronaldo olsaydın, yerden neredeyse 6 metre yükseklikte bir ampulü değiştirir miydin? Olabileceğinin en iyisi olmak için kendine dikkat etmesi gerekiyor. Gerisini ben hallederim. Her şeyin yolunda olduğundan emin olurum. Evime ve aileme bakmayı seviyorum.
Çocuklarımızın oynayabileceği bahçeli bir evimiz var, orada yaşıyoruz. Burada hiçbir şeyi özlemiyoruz. Torino'da insanlar bizi seviyor, burada çok mutluyum. Cristiano harika bir baba ve hayal edebileceğim en mükemmel eş.