Georgina Rodriguez Ronaldo'yu anlattı: Yemek yapmıyor

Evimizde bir ampulü değiştirmek imkansız çünkü çok yüksek tavanlarımız var. Eğer Cristiano Ronaldo olsaydın, yerden neredeyse 6 metre yükseklikte bir ampulü değiştirir miydin? Olabileceğinin en iyisi olmak için kendine dikkat etmesi gerekiyor. Gerisini ben hallederim. Her şeyin yolunda olduğundan emin olurum. Evime ve aileme bakmayı seviyorum.