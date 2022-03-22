Genelev patroniçesi Matild Manukyan kimdir Hülya Avşar'dan Manukyan itirafı

Öte yandan muhabirlerin "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusuna Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil." dedi.