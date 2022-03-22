Genelev patroniçesi Matild Manukyan kimdir Hülya Avşar'dan Manukyan itirafı
Ünlü oyuncu Hülya Avşar'dan Manukyan itirafı... Avşar kızı bir mekandan arkadaşlarıyla geçirdiği gecenin ardından ayrılırken muhabirlere çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Avşar'ın açıklamasının ardından sosyal medyada 'Manukyan kimdir ve aslen nereli' soruları yükselişe geçti.
Ünlü oyuncu Hülya Avşar restoranda arkadaşları ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile yediği akşam yemeğinin ardından mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin kendisine yönelttiği 'Canlandırmak istediğiniz bir rol var mıydı?' sorusuna yanıt veren Hülya avşar 'Manukyan rolü için teklif geldiğini' itiraf etti.
Bir restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt evrerek magazin gündemine oturdu!
Avşar kızı soruya "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim" yanıtını verdi.
Öte yandan muhabirlerin "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusuna Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil." dedi.