Genco Erkal'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu İşte böyle tiye aldı

Usta sanatçı Genco Erkal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Erkal, İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada gündem oldu. Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada gündem oldu.