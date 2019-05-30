Genco Erkal'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu İşte böyle tiye aldı
Usta sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu. Usta sanatçı, Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan bazı haberleri böyle tiye aldı.
Usta sanatçı Genco Erkal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Erkal, İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada gündem oldu. Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada gündem oldu.
Genco Erkal, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafının altına ''Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı." notunu ekledi. Usta sanatçının espirili bu paylaşımı birçok takipçisi tarafından kısa sürede beğeni topladı.
Öte yandan Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından oynanan ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' 50 yılın ardından tekrar sahnelenmeye başlanmıştı.
Türkiye'de ilk olarak 1965 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyulan, ilk ve tek kişilik oyunu, Rus edebiyatçı Nikolay Gogol'ün klasik eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Genco Erkal tarafından Bursa Nilüfer Sahnesi'nde sahnelenmişti.