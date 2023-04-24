Gencecik kız sokakta içer acısı durumda bulundu! Uyuşturucu bu hale getirdi

O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.

Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi.