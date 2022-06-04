Genç yıldız Aleyna Tilki'den olay itiraflar! Aleyna Tilki'nin aile dramı ortaya çıktı

''Her ilişkimde gerçekten çok sadık oluyorum''

Sözlerini devam ettiren Tilki, "Ben ilişki bitince 'güle güle' demek yerine arkadaş olmayı tercih ediyorum. Her ilişkimde gerçekten çok sadık oluyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor. Ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biri ile kalamam." dedi.