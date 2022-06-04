Genç yıldız Aleyna Tilki'den olay itiraflar! Aleyna Tilki'nin aile dramı ortaya çıktı
Son dönemlerin parlayan yıldızı Aleyna Tilki önceki gün katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Hiç aldatıldın mı? ya da terk edildin mi?" sorularına verdiği cevaplarla bir aile dramını ortaya çıkardı. Olay yaratan cevaplar ile kamera karşısına geçen Tilki: "Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim'' dedi.
Son dönemlerde gündeme farklı konularla gelen genç popçu Aleyna Tilki hızlı yükseliş yaşayan ünlü isimler arasında yer aldı.
Tilki, kendisine yöneltilen "Hiç aldatıldın mı? ya da terk edildin mi?" sorularına bakın nasıl cevaplar verdi.
Tilki: ''Yok, kimse tarafından terk edilmedim. Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem, babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını iyi olmasını istedi. Beraber babamın evini kurdu" cevabını verdi.
''Her ilişkimde gerçekten çok sadık oluyorum''
Sözlerini devam ettiren Tilki, "Ben ilişki bitince 'güle güle' demek yerine arkadaş olmayı tercih ediyorum. Her ilişkimde gerçekten çok sadık oluyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor. Ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biri ile kalamam." dedi.
Cesur hareketleriyle ve fit vücudu sayesinde verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutulan Tilki Özel hayatı hakkında konuştu, "Şu sıralar hayatımda kimse yok. Birini seversem onun eksik ve karanlık yanlarını görmek isterim. Her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem" diyerek şaşırttı.