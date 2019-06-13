Genç oyuncu hayatını kaybetti ölüm sebebi sevenlerini yıktı

Moskova'daki evinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Rus oyuncu Liliya Novikova “dünyanın en güzel poker oyuncusu” olarak adlandırılıyordu. Ancak genç oyuncudan kötü haber geldi. Evinde banyo yaptığı sırada şarjda bulunan telefonundan gelen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç oyuncu sevenlerini adeta yıktı.