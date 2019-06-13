Genç oyuncu hayatını kaybetti ölüm sebebi sevenlerini yıktı
RUSYA'nın en ateşli oyuncusu olarak gösterilen ve son dönemlerde poker oynatan Liliya Novikova, banyoda telefonunu şarj ederken yaşamını yitirdi.
Moskova'daki evinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Rus oyuncu Liliya Novikova “dünyanın en güzel poker oyuncusu” olarak adlandırılıyordu. Ancak genç oyuncudan kötü haber geldi. Evinde banyo yaptığı sırada şarjda bulunan telefonundan gelen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç oyuncu sevenlerini adeta yıktı.
Olay, Novikova'nın ailesinin arayıp da kendisine ulaşamadığı anlarda patlak verdi. Kutuzovsky Prospekt'teki dairesinde telefonuna cevap vermediğinde endişelenen aile, bir komşudan daireyi kontrol etmesini istedi.
Cesedi bulundu: Komşunun kapı sesine de yanıt vermeyen genç isim için ve ambulans ve polis gönderildi. Sonunda içeri giren kişiler, korkunç manzarayla karşılaşarak cesedi banyo katında buldular.
Elektrik çarpması: Rus Araştırma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre genç kadının cesedinin ilk kontrolleri sırasında elektrik çarpması travmasına uğradığı kaydedildi.