Genç müzisyen Berkay Büyük kanserle mücadele ediyordu koronavirüse yenildi

iki evladından birini kaybetmenin acısını yaşayan Basri Büyük, "Her şey dört ay içinde oldu. Oğlumuzu kaybettik. Hepimiz şoktayız" dedi. Balkan göçmeni olan Basri Büyük, oğlunun müziğe 10 yaşında başladığını anlatarak, "Her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek başarılı işlere imza attı. Oğlumuza göbek adı 'Cahit' olmak üzere Berkay adını vermiştik. Müzik aşkı belki de Cahit Berkay adından geldi. 10 yaşında yeteneğini fark edince, amatör bir org aldık, çalmaya başladı. Her geçen gün kendini biraz daha geliştirdi.