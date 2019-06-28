Genç kızın tek suçu bankta oturmasıydı...
İhlas Haber Ajansı
Antalya’da çantası kapkaç yöntemiyle çalınmaya çalışılan genç kız büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve büyük korku yaşayan genç kızı arkadaşı sakinleştirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde saat 14.30 sırasında meydana geldi.
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Garsonluk yapan 26 yaşındaki Gülcihan Utuş, park içindeki bir bankta oturup arkadaşını beklemeye başladı.
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Bu sırada genç kızın yakınındaki banka 20 yaşlarında iki genç oturdu.
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Utuş’un çantasını gözüne kestiren iki şahıs, kızın ilaçlarını almak için açtığı çantasını kucağından alıp kaçtı.
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