Genç kadın doktora gidince hayatının şokunu yaşadı! Duyduklarına inanamadı
ABD'li genç çift 4 çocuk edindikten sonra doktora gidince hayatlarının şokunu yaşadılar.
ABD'de Maxine Young isimli genç kadın 4 yıl önce dünya evine girdi. Eşiyle hayalind hep evlat edinme fikri bulUnan çift 4 evlat edindi.
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4 çocuk edinmenin ardından Maxine Young hamile olduğunu öğrendi. Hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı.
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Yapılan muayenede kadının dördüzlere hamile olduğu belli oldu.
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Maxine Young yaşadığı süreci Newsweek'te kaleme aldığı makalede anlattı. Evlenmeden önce de evlat edinmeyi düşündüklerini belirten Maxine Young, eşi Jake’le evlendikten bir yıl sonra, 2017’de koruyucu aile sürecine başladıklarını belirtti.
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