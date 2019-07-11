Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın

I FLY isimli havayolunda çalışan Albina, Moskova Vnukovo Havalimanı’na yakın bir otelde sık sık kalıyordu. Herkesten gizlediği sevgilisiyle burada görüşen Albina, son görüşmesinde sevgilisi tarafından katledildi. Herkesin konuştuğu olayın detayları şu şekilde gerçekleşti;