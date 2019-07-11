Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın
RUSYA'nın konuştuğu korkunç olayda 23 yaşındaki Albina Mukhametzyanova, sevgilisiyle sıklıklıkla kaldığı bir otelde ölü bulundu. Sevgilisinin kaçmadan önce oteli bir günlüğüne daha kiralaması ise dikkat çeken bir detaydı.
Daha önce Tatar şehri Naberezhnye Chelny'de (Yarçallı) yaşayan, ancak hosteslik hayalini gerçekleştirdikten sonra Rusya'ya yerleşen 23 yaşındaki Albina Mukhametzyanova, ölümüyle bir anda ülkenin gündemine oturdu.
I FLY isimli havayolunda çalışan Albina, Moskova Vnukovo Havalimanı’na yakın bir otelde sık sık kalıyordu. Herkesten gizlediği sevgilisiyle burada görüşen Albina, son görüşmesinde sevgilisi tarafından katledildi. Herkesin konuştuğu olayın detayları şu şekilde gerçekleşti;
23 yaşındaki hostes kadın ve sevgilisi, her zamanki gibi bir oda kiraladı. Çift, odaya yerleştikten birkaç saat sonra, erkek resepsiyona gitti.
Odayı bir günlüğüne daha kiralayıp kaçtı: Odayı bir gün daha kiralamak isteyen genç adam, ardından bir taksi çağırarak otelden çıkıp kayıplara karıştı.