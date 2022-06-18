Genç Hollywood yıldızından acı haber! Tyler Sanders evinde ölü bulundu
Birçok dizi ve filmde oynayan 18 yaşındaki Hollywood yıldızı Tyler Sanders evinde ölü bulundu. En son beş gün önce sosyal medyada paylaşım yapan ABD'li ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
10 yaşında sahneye atılan, başta Fear of the Walking Dead ve 911: Lone Star dizileri olmak üzere birçok dizi ve filmde yer alan 18 yaşındaki Hollywood yıldızı Tyler Sanders, evinde ölü bulundu.
Ölümü ile hayranlarını üzen Tyler Sanders en son beş gün önce sosyal medya da paylaşım yapmıştı.
18 yaşındaki oyuncunun Los Angeles’taki evinde ölü bulunduğu belirtilirken, ölüm sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sanders’ın ailesi otopsi yapılacağını ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.
İhbar üzerine eve giden Los Angeles polisi Sanders’ın nefes almadığını kayıtlara geçti.