Genç avukatı eski nişanlısı restorana yemeğe götürüp öldürdü! Tüyler ürperten detaylar

Çilingire bir bir yalan

Oktay Dönmez'in genç kadının evine nasıl girebildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Dönmez çilingiri arayıp asker olduğunu söyleyerek anahtarını birliğinde unuttuğunu anlattı. Kapıyı açtırmak istediğini ancak göbeği değiştirmeyeceğini, anahtarının bir gün sonra birliğinden geleceğini belirtti. Çilingir, "Düzgün giyimli ve düzgün konuşan biriydi. Site de güvenlikli olduğu için kendisine güvenerek kapıyı açtım" dedi.