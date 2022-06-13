Genç avukatı eski nişanlısı restorana yemeğe götürüp öldürdü! Tüyler ürperten detaylar
İSTANBUL Tuzla'da avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından önce evde işkenceye uğradı, ardından da zorla yemeğe götürüldüğü restorana polisler gelince herkesin gözü önünde katledildi. Katil Oktay Dönmez'le ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan ve 10 Ocak günü Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katleden Oktay Dönmez hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Genç kadının adeta başına gelecekleri hissedip kurtulmak için umut ışığı aradığı belirlendi. Kardeşinin polisleri arayıp, "Avukat ablamın eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. Hakkınızı helal edin dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.
Beni kurtarın dercesine baktı
Olay yerinde bulunan arkadaşları ise dehşet dakikalarını anlattı. Restorana gittiklerinde Dilara Yıldız'ın kendilerine "kurtarın beni" dercesine baktığını söyleyerek, Yıldız'ın telefonda polisle konuştuğunu anladığında Dönmez'in "Beni mi şikayet ettin, sıkıntı yok de" diyerek telefonu kapattırdığını anlattı.
Polisler geldiğinde "Sen bittin, öldüreceğim seni" dedikten sonra da tetiği çektiğini kaydetti. Kahreden olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de yürek yakan detaylar arasında yer aldı.
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Çilingire bir bir yalan
Oktay Dönmez'in genç kadının evine nasıl girebildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Dönmez çilingiri arayıp asker olduğunu söyleyerek anahtarını birliğinde unuttuğunu anlattı. Kapıyı açtırmak istediğini ancak göbeği değiştirmeyeceğini, anahtarının bir gün sonra birliğinden geleceğini belirtti. Çilingir, "Düzgün giyimli ve düzgün konuşan biriydi. Site de güvenlikli olduğu için kendisine güvenerek kapıyı açtım" dedi.