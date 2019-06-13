Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını boğuldu
Kayınvalideler ile gelinler arasındaki ilişkilerin, sevgi ve dostluktan, rekabet ve kavgalara kadar her renkten geldiğini gösteriyor. 3 küçük çocuğu olan Rachael Boley, gelecekteki gelinlerine bir mektup yazarken, birçok kadının da sevgisini kazandı. Mektubu okuduktan sonra, bazıları ağladıklarını itiraf etti. Çünkü onlar da böyle sevecen ve anlayışlı olmayı diliyordu.
İşte Rachael'in mektubu... ''Geçtiğimiz günlerde biri bana oğullarımın gelecekte nasıl bir erkek olmasını umduğumu sordu. Bunu her gün düşünüyorum. Oğullarım gözümde hala bebek olsa da bebek yetiştirmediğimin farkındayım. Ben erkek yetiştiriyorum. Bir gün umarım bir koca ve baba olacak erkekler. Var olan en önemli rollerden bazıları. Anne olarak benim görevim onları gerekli becerilerle yetiştirmek. Bu sorumluluğu her gün üstümde taşıyorum. Öyleyse...
Gelecekteki kızlarıma...
Sana söylemek istediğim birkaç şey var. Bu muhtemelen hepsini kapsayamaz, ama neyse ki, biraz zamanımız var. Seni henüz tanımıyorum ama şimdiden seni seviyorum. Çünkü bir gün oğlumu seveceksin. Bu dağınık, yaramaz aptal küçük çocuğun senin olacağı bir gün gelecek. O her zaman benim olacak, ama sen benim yerimi birçok yönden alacaksın. Bir gün elin benimkilerin yerini alacak. Gözlerin onun huzuru olacak ve kalbin onun evi olacak. İyi geceler öpücüğü sen olacaksın. Onun hayallerini paylaşan sen olacaksın. Korktuğu zaman onu rahatlatan sen, kalbini elinde tutan sen olacaksın
Küçük sevgilim gelecekte senin olacak
Her zaman bir kızım olacağını düşündüm. Şimdi bunun sen olduğunu biliyorum. Her gün senin için dua ettiğimi bilmeni istiyorum, tıpkı oğullarım için dua ettiğim gibi. Oğullarım benim her şeyim dua ediyorum ki sen de ailenin her şeyisin. Sen de seviliyorsun. İlk önce kendini sevmeyi öğrettiğin için dua ediyorum, çünkü o güçlü aşk olmadan başkalarını başarılı bir şekilde sevmek için donanımlı olmayacaksın. Oğlumu sevgiliyle büyütüyorum. Değerini anlaman ve kendine saygı duyman için dua ediyorum. Kendini seviyor olman başkalarına da aynı şekilde saygı gösterdiğini ortaya koyuyor.
Sana karşı hatalar yapacak olsa da oğlumun sevgi ile büyüdüğünü sana garanti ederim. Hepimizin kusurları var öyle değil mi? Ona kendisi olması için yer ver, ben de sana aynısını yapmasını öğreteceğim. Seni tamamlamayacak. Ve sen onu tamamlamayacaksın. Bunu sadece Tanrı yapabilir. Ama birbirinizi düzeltmeniz, daha iyi olmanız için dua ediyorum.