Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını boğuldu

Küçük sevgilim gelecekte senin olacak

Her zaman bir kızım olacağını düşündüm. Şimdi bunun sen olduğunu biliyorum. Her gün senin için dua ettiğimi bilmeni istiyorum, tıpkı oğullarım için dua ettiğim gibi. Oğullarım benim her şeyim dua ediyorum ki sen de ailenin her şeyisin. Sen de seviliyorsun. İlk önce kendini sevmeyi öğrettiğin için dua ediyorum, çünkü o güçlü aşk olmadan başkalarını başarılı bir şekilde sevmek için donanımlı olmayacaksın. Oğlumu sevgiliyle büyütüyorum. Değerini anlaman ve kendine saygı duyman için dua ediyorum. Kendini seviyor olman başkalarına da aynı şekilde saygı gösterdiğini ortaya koyuyor.