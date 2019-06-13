Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını boğuldu

Gelecekteki kızlarıma...

Sana söylemek istediğim birkaç şey var. Bu muhtemelen hepsini kapsayamaz, ama neyse ki, biraz zamanımız var. Seni henüz tanımıyorum ama şimdiden seni seviyorum. Çünkü bir gün oğlumu seveceksin. Bu dağınık, yaramaz aptal küçük çocuğun senin olacağı bir gün gelecek. O her zaman benim olacak, ama sen benim yerimi birçok yönden alacaksın. Bir gün elin benimkilerin yerini alacak. Gözlerin onun huzuru olacak ve kalbin onun evi olacak. İyi geceler öpücüğü sen olacaksın. Onun hayallerini paylaşan sen olacaksın. Korktuğu zaman onu rahatlatan sen, kalbini elinde tutan sen olacaksın