'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

"Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu?"

Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaa, istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir...