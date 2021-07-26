'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi
Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş'ın, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." sözleri tepki çekti. Umaş'ı ırkçılıkla suçlayan Mengüç, "Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır." dedi
Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, saçlarını boyattı. Ardından, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." ifadelerini kullanan Umaş, ünlü şarkıcının tepkisini çekti.
Sinem Umaş kimdir? 1984 İstanbul'da dünyaya geldi.
"Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma, benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez.
"Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu?"
Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaa, istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir...