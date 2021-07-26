BIST 1.352
DOLAR 8,60
EURO 10,14
ALTIN 499,22

'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş'ın, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." sözleri tepki çekti. Umaş'ı ırkçılıkla suçlayan Mengüç, "Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır." dedi

'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, saçlarını boyattı. Ardından, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." ifadelerini kullanan Umaş, ünlü şarkıcının tepkisini çekti.

115
'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

Sinem Umaş kimdir? 1984 İstanbul'da dünyaya geldi.

215
'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

"Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma, benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez.

315
'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten 'çingene' tepkisi

"Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu?"

Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaa, istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir... 

415