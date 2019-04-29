Gelin adayı Melis Buse Betkayan estetik yaptırdı son hali olay oldu

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği ve kavganın, gürültünün eksik olmadığı 'Kısmetse Olur' programının yarışmacılarından Melis Buse Betkayan, paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Dudağına yaptırdığı estetikle alay konusu olan Betkayan, kendisine gelen eleştirilere de "Ben böyle seviyorum" yanıtını verdi.