Gelin adayı Melis Buse Betkayan estetik yaptırdı son hali olay oldu
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, dudağına yaptırdığı estetikle sosyal medyada tepki çekti.
Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği ve kavganın, gürültünün eksik olmadığı 'Kısmetse Olur' programının yarışmacılarından Melis Buse Betkayan, paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Dudağına yaptırdığı estetikle alay konusu olan Betkayan, kendisine gelen eleştirilere de "Ben böyle seviyorum" yanıtını verdi.
Yarışmanın en sevilen ve en nefret edilen isimlerinden biri olan Betkayan, dudağına yaptırdığı bu operasyonu yoruma kapalı olarak paylaştı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Betkayan, Kısmetse olur hakkında bomba ifşalarda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti:
"Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım. Yoksa beni kimse tanımıyordu sıradan bir insandım hala da öyleyim.