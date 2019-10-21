Gelin adayı Hanife'nin mini etekli dans paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İşte olay video
Skandallarıyla ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkardıktan sonra gelen eleştirilere 'yakında g.tümü göstereceğim' yanıtı verince magazin gündemini bir hayli meşgul etti. Hanife'nin mini elbisesiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan olay gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ederek gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.
Mini etekli dans
Instagram hesabından paylaşım yapan gelin adayı Hanife, mini eteğiyle dans ettiği videoya, "Kahvenin Hanife tonu." notunu ekledi. Hanife'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Katıldığı evlilik programıyla adına duyuran ve başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan gelin adayı Hanife yayınladığı mini etekli video kendi sözünden çaymış oldu.
Son günlerin konuşulan magazin figürü
Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsünü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, son günlerde en çok konuşulan magazin figürü haline geldi.