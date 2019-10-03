Gelin adayı Hanife Gürdal yataktan video paylaştı! Kimin çektiği büyük merak konusu oldu
Başını açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Hanife Gürdal bu kez otel odasından paylaştığı video ile olay oldu.
Evlilik programlarındaki tuhaf lafları ve hareketleriyle adını duyuran ardından başını açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, dur durak bilmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasına damga vurmayı başarıyor.
Tesettürden çıkıp başını açması nedeniyle çok eleştirilen Hanife Gürdal, bikinili pozları ardı ardına Instagram hesabına yüklüyor.
Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.
Videoyu izlemek için tıklayın.
Bu konu müzmin gelin adayının takipçilerinin de dikkatini çekti. Videonun altına yapılan çok sayıda yorumda takipçileri Hanife'ye "Videoyu kim çekti?" sorusunu yöneltti. Hanife, gelen bu soruların hiçbirine cevap vermedi.