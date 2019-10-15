Gelin adayı Hanife Gürdal kendidini poğacaya benzeterek 'bu son fotoğraf' deyip paylaştı
'Yakında g..tümü açacağım' deyip günlerce magazin gündeminden düşmeyen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, kilo aldığı için kendisini poğaçaya benzeterek 'bu son fotoğraf' deyip kilo vermeden daha da fotoğraf paylaşmayacağını belirtti.
Her yaptığı olay yaratan gelin adayı Hanife Gürdal, aldığı kilolardan dolayı bir süre fotoğraf paylaşmayacağını söyledi. Kendisine poğaça benzetmesi yapan Gürdal, takipçilerinin diline düşmekten de tabi ki kurtulamadı.
Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsünü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, son günlerde en çok konuşulan magazin figürü haline geldi.
Her yaptığı olay yaratan Gürdal, son günlerde aldığı kilolarla dikkat çekti. Takipçilerinin uyarısına bir süre kulak tıkayan fenomen gelin Hanife, sonunda kilo aldığını kabul etti ve Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
Bir eleştiriyi de kilolarından aldı
Sert eleştiriler yöneltilen Hanife, en son isyan etmiş 'G.tümü açacağım' demişti. Her yaptığına binlerce yorum yağan fenomen gelin adayı, bir eleştiriyi de kilolarından aldı.